ఏపీకి కేంద్రం మరో రిలీఫ్ - ఆర్దిక కష్టాల వేళ అండగా : రాష్ట్రానికి కలిసొచ్చిన సడలింపు...!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఆర్దిక కష్టాల్లో ఉన్న ఏపీకి కేంద్రం వరుసగా రిలీఫ్ ఇచ్చే నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది. గత పది రోజుల్లో వరుసగా మూడో సారి మరింత రుణ సేకరణకు అనుమతి ఇస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏపీలో సంక్షేమ పధకాల అమలు భారం పెరగటం..అదే సమయంలో రెవిన్యూ వసూళ్లు గణనీయంగా తగ్గిపోవటంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అర్దికంగా సమస్యల్లో కూరుకుపోయింది. దీంతో...రాష్ట్ర ఆర్దిక మంత్రితో పాటుగా ముఖ్య అధికారులు కేంద్రంతో నిరంతం సంప్రదింపులు కొనసాగిస్తున్నారు. తమకు అదనపు రుణ పరిమతికి అవకాశం ఇవ్వాలంటూ కోరారు.

English summary

Central govt financial relief for AP in loan permit limit. Cental given another relief with taking decision that increase the loan permir up to 0.25 for eleven states including AP.