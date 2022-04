ఏపీ సీఎం కార్యాలయ ముట్టడి టెన్షన్ - పోరుగర్జన : ముందస్తు అరెస్టులు - నిర్బంధం..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో కాంట్రిబ్యూటర్‌ పెన్షన్‌ స్కీమ్‌ (సిపిఎస్‌)ను రద్దు డిమాండ్ చేస్తూ పోరు తీవ్రతరం అయింది. యుటిఎఫ్‌ ఆధ్వర్యాన పోరుగర్జనలో భాగంగా ఈ రోజున ఛలో సీఎం కార్యాలయానికి పిలుపునిచ్చారు. సీపీఎస్ రద్దు చేసి పాత పెన్షన్‌ స్కీమ్‌ను అమలు చేయాలనే డిమాండ్ తో ఈ నిరసనకు పిలుపునిచ్చారు. అయితే, ఈ కార్యక్రమానికి అనుమతి లేదని పోలీసు ఉన్నతాధికారులు స్పష్టం చేసారు. ముఖ్యమంత్రి క్యాంపు కార్యాలయానికి వెళ్లే దారులను పూర్తిగా నియంత్రించారు. భారీగా పోలీసు బలగాలను మోహరించారు. ఇప్పటికే అనేక మందిని ముందస్తుగా అరెస్టులు చేసారు. గృహ నిర్బంధాలు కొనసాగుతున్నాయి.

English summary

UTF Call for Chalo CMO in AP lead to tension situiation in Tadepalli, police offiials says no permission for protest. Many leaders house arrest in various areas.