జాబ్ క్యాలెండర్ కోసం ఛలో తాడేపల్లి.. జగన్ ఇంటి వద్ద భద్రత పెంపు, కొనసాగుతున్న అరెస్ట్ లు !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగుల ఆందోళన బాట పట్టారు. వైసీపీ సర్కార్ ఇటీవల విడుదల చేసిన జాబ్ క్యాలెండర్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీవ్ర దుమారాన్ని రేపింది. ఇక ఈ జాబ్ క్యాలెండర్ ను వ్యతిరేకిస్తూ నిరుద్యోగులు, విద్యార్థులు కదం తొక్కుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఇక తాజాగా ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను భర్తీ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిరుద్యోగ యువత ఏపీ ప్రభుత్వంపై ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేశారు.

English summary

Unemployed, student and youth leaders, are serious about creating only 10,000 jobs if 2,30,000 posts are vacant, today called for the siege of CM Jagan's house in the name of Chalo Tadepalli. Police tighten security at CM Jagan residence. Protesters are being arrested.