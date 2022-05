ప్రజలు ప్రభుత్వ మార్పును కోరుకుంటున్నారు - స్పష్టమైన సంకేతాలు ఇలా.. : చంద్రబాబు...!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు రాజకీయ వ్యూహాల అమలు మొదలు పెట్టారు. మూడు జిల్లాల్లో పర్యటించిన ఆయన తొలుత తన వ్యూహంలో భాగంగా పొత్తుల పైన పరోక్ష సంకేతాలు ఇచ్చారు. ఎన్నికల అంశం ప్రస్తావించకుండానే..ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా అందరూ కలిసి రావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఎలంటి త్యాగానికి అయినా సిద్దమంటూ వ్యూహాత్మక ప్రకటనతో కొత్త చర్చకు కారణమయ్యారు. ఇక, తన పర్యటనల ద్వారా ప్రజలు ప్రభుత్వ మార్పును కోరుకుంటున్నారంటూ చెప్పుకొచ్చారు. చంద్రబాబు బాదుడే బాదుడే కార్యక్రమంలో భాగంగా మూడు రోజుల పాటు.. మూడు జిల్లాల్లో పర్యటించారు.

English summary

Chandra Babu says Public wants change in govt, it clearly indicated in his districts tour. He stated it godd sign for TDP in up coming elections.