Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం, జనసేన మధ్య పొత్తు ఉంటుందా? లేదా? అనే విషయంలో ఇరు పార్టీల అధినేతలు చంద్ర‌బాబునాయుడుకానీ, ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ కానీ స్పష్టతనివ్వలేదు. ఈ విష‌యంలో రెండు పార్టీల శ్రేణులు అయోమ‌యానికి గుర‌వుతున్నాయి. ప్ర‌భుత్వ వ్య‌తిరేక ఓటు చీలిపోకుండా ఉండేందుకు పొత్తుల‌కు సిద్ధ‌మ‌ని జ‌న‌సేన ఆవిర్భావ దినోత్స‌వ స‌భ‌లో ప‌వ‌న్‌క‌ల్యాణ్ ప్ర‌క‌టించారు.

మ‌హానాడు, మినీ మ‌హానాడు, బాదుడే బాదుడు కార్య‌క్ర‌మాల‌కు ప్ర‌జ‌ల నుంచి ఊహించ‌నిరీతిలో స్పంద‌న వస్తుండటంతో పొత్తుల‌పై ఎటువంటి వ్యాఖ్య‌లు చేయ‌వ‌ద్దంటూ అధికార ప్ర‌తినిధులకు, సీనియ‌ర్ నేత‌ల‌కు టీడీపీ అధిష్టానం ఆదేశాలు జారీచేసింది.

It is believed that they are planning to increase their strength separately and announce alliances at the time of elections, and they are implementing a plan that they can face YCP very easily with the strength of both parties.