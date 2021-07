రాజధానులకు చంద్రబాబు కౌంటర్- కలిసొచ్చిన జలజగడం- జగన్ ప్లాన్ కు చెక్ ఇలా

Andhra Pradesh

ఏపీలో వైసీపీ సర్కార్ మూడు రాజధానుల ప్లాన్ ను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్న టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు దానికి కౌంటర్ గా దిమ్మతిరిగే ప్లాన్ సిద్దం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఎలాగో మూడు రాజధానుల ప్రక్రియ ఆలస్యం అవుతుండటం, కోర్టుల్లో వివాదాలు కూడా ఇప్పుడే తేలే అవకాశం లేకపోవడంతో చంద్రబాబు తన వ్యూహాన్ని అమలు చేయడానికి ఇదే సరైన సమయంగా భావించినట్లు తెలుస్తోంది. తాజాగా తెరపైకి వచ్చిన ఏపీ-తెలంగాణ వాటర్ వార్ ను సొమ్ము చేసుకుంటూ చంద్రబాబు మొదలుపెట్టిన కౌంటర్ అటాక్ ఇప్పుడు వైసీపీ సర్కార్ ను ఇరుకుపెడుతోంది.

tdp chief chandrababu seems to be begins his counter attack on ap three capitals with district wise plan and prakasam district party mlas letter against rayalaseema lift as part of this strategy.