అదిరిందయ్యా చంద్రం...కొత్త ఇల్లు..కొత్త నిర్ణయం.ఇక పెద్దిరెడ్డే టార్గెట్టా..?

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ మధ్య కాలంలో జరిగిన పంచాయితీ..మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు సొంత నియోజకవర్గం కుప్పంలో టీడీపీకి వ్యతిరేక ఫలితాలు వచ్చాయి. వైసీపీ పూర్తి స్థాయిలో కుప్పం పైన పట్టు కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఇప్పటికే అక్కడ ఇన్ ఛార్జ్ గా ఉన్న చంద్రమౌళి కుమారుడు భరత్ ను ఎమ్మెల్సీ చేసింది. వచ్చే ఎన్నికల నాటికి పెద్దిరెడ్డి సుధీర్ రెడ్డి వైసీపీ నుంచి పోటీ చేస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. మంత్రి పెద్దిరెడ్డి వర్సెస్ చంద్రబాబు అన్నట్లుగా కుప్పంలో రాజకీయం నడుస్తోంది. ఈ సమయంలో చంద్రబాబు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

English summary

TDP chief Chandrababu took a crucial decision and announced that he would build his own house in Kuppam, which would also take place within ten months.