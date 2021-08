వైసీపీ పాలనలో నేతన్నలకు తీరని ద్రోహం .. వారి బ్రతుకులు చీకట్లో, నేతన్నల దుస్థితిపై చంద్రబాబు

Andhra Pradesh

ఈరోజు జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా చేనేతను ఆదరించాలని పలువురు ప్రముఖులు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఇక టీడీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం చంద్రబాబు ప్రస్తుత నేతన్నల దయనీయ పరిస్థితులపై తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వైసిపి పాలనలో నేతన్నల పరిస్థితి మరింత దారుణంగా తయారైందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఈరోజు జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా చేనేత కార్మికులకు శుభాకాంక్షలు చెప్పిన చంద్రబాబు పోగును వస్త్రంగా మరచి మానవాళికి నాగరికతను నేర్పిన చేనేత సోదరులందరికీ జాతీయ చేనేత దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అంటూ పేర్కొన్నారు.

TDP chief and former CM Chandrababu has expressed deep concern over the plight of weavers. Chandrababu said the situation of the weavers had worsened under the YCP rule. During the TDP regime, the AP provided over 50,000 subsidies to handloom workers a year. Chandrababu said that the situation of the weavers under the present government was disturbing and in the AP he was incensed that the YCP government was betraying the handloom workers by saying that the subsidy of over Rs 50,000 should be abolished and adjusted to Rs 24,000.