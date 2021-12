జగన్ ఓ దొంగపిల్లి; 3టాయిలెట్లు కట్టలేడు..3రాజధానులు కడతాడా? చంద్రబాబు ఫైర్

Andhra Pradesh

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిపై, వైసీపీ ప్రభుత్వ తీరుపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. రెండున్నరేళ్లలో రాష్ట్రాన్ని దారుణంగా ధ్వంసం చేశారని ఏపీ మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు జగన్ సర్కారు పాలనపై తీవ్ర స్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జగన్ పాలనలో అరాచకం రాజ్యమేలుతుందని,అభివృద్ధి శూన్యంగా రాష్ట్రం మారిందని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు.

అఖండ సినిమాపై చంద్రబాబు రియాక్షన్.. ఏపీ పరిస్థితులకు లింక్ పెట్టి అనూహ్య వ్యాఖ్యలు

Chandrababu was angry with Jagan saying that CM Jagan, who could not build 3 toilets, would build three capitals? Jagan was incensed that he had blind the state by stabbing the two eyes of state Amaravati and Polavaram.