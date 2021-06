ఆ రౌడీ షీట్లు ఎత్తెయ్యండి, రాజారెడ్డి రాజ్యాంగానికి మరో మూడేళ్ళే వ్యాలిడిటీ : జగన్ సర్కార్ పై చంద్రబాబు ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టిడిపి జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు టిడిపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అచ్చెన్నాయుడు కుటుంబసభ్యులపై బైండోవర్ కేసులు పెట్టడాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు. వైసిపి నేతలు చెప్పినట్లుగా పోలీసులు వ్యవహరిస్తే భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు తప్పవని చంద్రబాబు హెచ్చరించారు. వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రంలో అరాచకాలు పెరిగిపోయిన చంద్రబాబు, వైసిపి పాలనలో అడుగడుగునా చట్టం, రాజ్యాంగం దుర్వినియోగం అవుతున్నాయని ఫైర్ అయ్యారు.

English summary

Chandrababu Naidu has strongly condemned the imposition of bindover cases on the family members of TDP state president Atchannaidu. Chandrababu warned that if the police acted as the YCP leaders had said, there would be trouble in the future. Chandrababu, who witnessed an increase in anarchy in the state after the YSR Congress party came to power, said the law and constitution were being abused at every step of the YCP rule and said that raja reddy constitution validity only for three years.