జగన్.. స్టాలిన్ ను చూసి నేర్చుకో; కరోనాను తేలిగ్గా తీసుకున్నావ్ : సాధన దీక్షలో చంద్రబాబు ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఈరోజు అమరావతిలో సాధన దీక్ష పేరుతో కరోనా బాధితులను ఆదుకోవాలని ఏపీ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. కరోనా ఎన్నో కుటుంబాల్లో విషాదం నింపిందన్న టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు, బాధిత కుటుంబాలను చూసినా జగన్ చలించలేదని విమర్శించారు. కరోనా మహమ్మారికి ప్రపంచమంతా భయపడితే, జగన్ మాత్రం తేలిగ్గా తీసుకున్నారని ఆక్షేపించారు.

అమరావతిలో చంద్రబాబు సాధన దీక్ష : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానూ నిరసన దీక్షలు, సీఎం జగన్ కు టీడీపీ డిమాండ్స్ ఇవే !!

English summary

Opposition leader N Chandrababu Naidu lashed out at AP CM YS Jagan Mohan Reddy while addressing the TDP leaders and workers at Sadhana Deeksha . He alleged that the AP government is sharing the fake numbers on Covid-19 deaths. Chandrababu mentioned that 1.27 lakh people died in May alone and demanded the state government to reveal names of Covid deceased so that people can know the truth. “Even, Jagan is not aware of his uncle died of Covid-19, he flayed.