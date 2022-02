వైసీపీది ఉగ్రవాదులను మించిన పాలన; జగన్ హయాంలో ఉత్సవవిగ్రహాలుగా సర్పంచ్ లు: చంద్రబాబు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వైసీపీ పాలన పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. రాక్షసులు, ఉగ్రవాదులకు మించిన పాలన వైసిపి సాగిస్తుందని చంద్రబాబు నాయుడు వ్యాఖ్యానించారు. టిడిపి కేంద్ర కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సర్పంచ్ ల అవగాహన సదస్సులో చంద్రబాబు జగన్ సర్కారు తీరును ఎండగట్టారు.

English summary

Chandrababu Naidu commented that the YCP will rule beyond demons and terrorists. It is alleged that the sarpanches became idols during the reign of Jagan.