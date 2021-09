టీడీపీపై చంద్రబాబు పట్టు తప్పుతోందా? మొన్న బుచ్చయ్య.. ఇప్పుడు కేశినేని నానీ ఎపిసోడ్; హాట్ టాపిక్ !!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో టీడీపీ దారుణ పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటుందా ? పార్టీలో అంతర్గత కుమ్ములాటలు తెలుగుదేశం పార్టీకి నష్టం చేస్తున్నాయా? అధికారం కోల్పోయినా మారని నేతల తీరు టీడీపీ భవిష్యత్ ను ప్రశ్నార్ధకం చేస్తుందా ? పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు పార్టీ నాయకులను కంట్రోల్ చెయ్యలేక చేతులెత్తేస్తున్నారా? తాజా కేశినేని నానీ ఎపిసోడ్ అదే చెప్తుందా ? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది.

Chandrababu Naidu losing his grip on the TDP in Andhra Pradesh. The discussion came out with the recent episode of Vijayawada MP Keshineni Nani. Chandrababu appears to be totally clueless on how to deal with the emerging situations.