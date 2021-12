డీజీపీకి చంద్రబాబు లేఖ: వైసీపీ గూండాల దాడులతో ఏపీ ఆటవిక రాజ్యాన్ని తలపిస్తోందని ఆగ్రహం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టిడిపి అధినేత చంద్రబాబునాయుడు ఇప్పటికే ఏపీ రాష్ట్ర డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ కు లేఖ రాశారు. కుప్పంలో టీడీపీ కార్యకర్త మురళిపై దాడి చేశారంటూ డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ దృష్టికి చంద్రబాబు తీసుకువెళ్లారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు పూర్తిగా శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయని, ప్రాథమిక హక్కుల పట్ల గౌరవం లేదని, ఏపీ ఆటవిక రాజ్యాన్ని తలపిస్తోందని చంద్రబాబు తాను రాసిన లేఖలో పేర్కొన్నారు.

English summary

Chandrababu has written a letter to AP DGP Gautam Sawang on the ongoing attacks on TDP workers in AP. In the letter, he alleged that the Kuppam TDP activist murali was attacked by ysrcp gundas, and asked to give security to Murali.