జగన్ ప్యాలెస్ కు కూతవేటు దూరంలోనే అత్యాచారం .. అన్న కాదు దున్న : చంద్రబాబు, లోకేష్ ధ్వజం

తాడేపల్లి పరిధిలోని సీతానగరం పుష్కర ఘాట్ వద్ద కృష్ణా నది లో ప్రేమజంట పై జరిగిన అఘాయిత్యం పై ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేస్తూ టిడిపి జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు, టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ నిప్పులు చెరుగుతున్నారు.

English summary

TDP national president Chandrababu and TDP national general secretary Nara Lokesh are on fire, targeting AP CM Jagan Mohan Reddy over the atrocities on a lovers couple near the Krishna River at Sithanagaram Pushkara Ghat in Tadepalli.