జేపీ రీ ఎంట్రీతో మేలెవరికి ? చంద్రబాబు రుణం తీర్చుకుంటారా ? జగన్ కు సాయపడతారా ?

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ వర్సెస్ విపక్షాలుగా సాగుతున్న పోరులోకి ఇప్పుడు రీఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు జయప్రకాష్ నారాయణ పార్టీ లోక్ సత్తా సిద్ధమవుతోంది. గతంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో లోక్ సత్తా ఉద్యమం రూపంలో ప్రభావం చూపిన జేపీ.. ఆ తర్వాత కూకట్ పల్లి నియోజకవర్గం నుంచి ఓసారి ఎమ్మెల్యేగా కూడా పనిచేశారు. అప్పట్లో ఉన్న రాజకీయ పరిస్ధితుల్లో నిక్కచ్చిగా మాట్లాడతారని పేరున్న జేపీ.. తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో అసెంబ్లీకి వెళ్లినప్పుడు ఆయనపై టీఆర్ఎస్ నేతలు దాడి కూడా చేశారు. ఆ తర్వాత సైలెంట్ అయిన జేపీ.. ఇప్పుడు ఏపీలో ఏం చేయబోతున్నారనే చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

with loksatta's re-entry into ap politics now debate is going on who will benefit with this move and who will lose in 2024 elections.