మళ్లీ తప్పిన చంద్రబాబు లెక్క-ప్రత్యర్ధి వ్యూహంలో చిక్కి విలవిల-సేమ్ పరిషత్ సీన్ రిపీట్

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

వైసీపీ వర్సెస్ టీడీపీగా సాగిపోతున్న ఏపీ రాజకీయాల్లో ఇరు పార్టీల అధినేతలు జగన్, చంద్రబాబు వ్యూహాత్మకంగానే అడుగులేస్తున్నట్లు పైకి కనిపిస్తున్నా తమకు తెలియకుండానే కొన్నిసార్లు ఊబిలో కూరుకుపోతున్నారు. ఇందుకు తాజా ఉదాహరణ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు. తన పార్టీకి మైలేజ్ తెచ్చిపెడుతుందని లెక్కలేసుకుంటూ తాజాగా ఆయన తీసుకున్న ఓ నిర్ణయం బూమరాంగ్ కావడమే కాకుండా పరిస్ధితిని ముందునుయ్యి, వెనుక గొయ్యిగా మార్చేస్తోంది. దీంతో నాలుగు దశాబ్దాల రాజకీయ అనుభవం ఉందని చెప్పుకునే చంద్రబాబు పరిస్ధితి దయనీయంగా మారిపోయింది.

English summary

opposition tdp's decision to withdraw from badvel byelection to make a way for unanimous poll become self goal for the four decade old regional party.