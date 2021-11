చిత్తూరు జిల్లా పర్యటనలో మళ్ళీ తన భార్యకు జరిగిన అవమానంపై ఆవేదనతో చంద్రబాబు.. ఏం చెప్పారంటే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రంలో వరదలతో అతలాకుతలమైన రాయలసీమలో పర్యటిస్తున్నారు. మంగళవారం నాడు కడప జిల్లాలో పర్యటించిన చంద్రబాబు, బుధవారం నాడు చిత్తూరు జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. చిత్తూరు జిల్లాలో వరద ముంపుకు గురైన ప్రాంతాలలో పర్యటిస్తున్న చంద్రబాబు రాష్ట్రంలో మానవ తప్పిదం వల్లనే వరదలు వచ్చాయని ఆరోపించారు. వైసీపీ ప్రభుత్వానికి వాటర్ మేనేజ్మెంట్ తెలియదని, సరైన సమయంలో స్పందించక పోవడం వల్ల, ముందుజాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్ల ఈ పరిస్థితి వచ్చిందని చంద్రబాబు వైసీపీ ప్రభుత్వ తీరుపై మండిపడ్డారు.

English summary

Chandrababu is touring flood-affected areas in Chittoor district, fires on jagan govt. He recalled the humiliation of his wife in the assembly. He appealed to the people to teach a lesson to ysrcp.