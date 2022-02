బడ్జెట్ ఆశాజనకంగా లేదు; ఎంపీలు రాష్ట్రానికి ఏం సాధించారన్న టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు

Andhra Pradesh

2022- 23 సంవత్సరానికి గాను కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ పార్లమెంటులో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. అయితే ఈ బడ్జెట్ పై ప్రతిపక్ష పార్టీల నుండి తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం అవుతుంది. ఈ బడ్జెట్ నిరాశాజనకమైన బడ్జెట్ అని కాంగ్రెస్ తో పాటు ప్రతిపక్ష పార్టీలు బిజెపి సర్కార్ ను టార్గెట్ చేస్తున్నాయి. 2022-23 కేంద్ర బడ్జెట్‌ సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజలకు నిరాశాజనకమైన బడ్జెట్ అని ప్రతిపక్షాల నుండి పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వెల్లువగా మారాయి.

TDP chief Chandrababu Naidu spoke on the budget. TDP chief Chandrababu Naidu said the budget introduced by the Center was not promising. Twenty-eight YCP MPs wanted to say what they had achieved for the state.