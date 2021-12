ఓటీఎస్ వసూళ్లు: ఆ రిజిస్ట్రేషన్లు ఇల్లీగల్; జగన్ ప్రభుత్వంపై చీటింగ్ కేసులు పెట్టాలి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓటీఎస్ రగడ కొనసాగుతుంది. జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథకంపై ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పై ఏపీ మాజీ సీఎం టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు విరుచుకుపడ్డారు. ఇప్పటికే నిరుపేదలను డబ్బులు చెల్లించవద్దని చెప్తున్న చంద్రబాబు టీడీపీ అధికారంలోకి వస్తే ఉచితంగా ఇళ్ళ హక్కు పత్రాలు ఇస్తామని వెల్లడించారు. వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ పేరుతో వైసీపీ నేతలు ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథకంతో ప్రజలకు లబ్ధి జరగడంలేదని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఇళ్లకు ఓటిఎస్ పేరుతో పేదల మెడకు ఉరితాళ్లు వేస్తారా అంటూ చంద్రబాబు జగన్ సర్కారును నిలదీశారు.

మా ఇళ్ళు మళ్ళీ మాకే ఇచ్చేదేంటయ్యా... ఓటీఎస్ స్కీమ్ పై జనాగ్రహం, అసలు జరుగుతుందిదే!!

English summary

TDP chief Chandrababu was incensed that the government had opened up to exploitation with the OTS. Chandrababu said ,Jagan hanged the necks of the poor with OTS collections, said that cheating cases should be filed against the government.