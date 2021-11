ఇక్కడ వరద బాధితుల ఆర్తనాదాలు.. అక్కడ అసెంబ్లీలో జగన్ కు పొగడ్తలు; భగ్గుమన్న చంద్రబాబు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ మాజీ సీఎం, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటన కొనసాగిస్తున్నారు. ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు వరదలకు తీవ్రంగా నష్టపోయిన రాయలసీమ జిల్లాలలో పర్యటిస్తున్న చంద్రబాబు నాయుడు వరద బాధితులను పరామర్శిస్తున్న వారి సమస్యలను నేరుగా అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే సీఎం జగన్ సొంత జిల్లా అయిన కడప జిల్లాలోనూ, చిత్తూరు జిల్లాలోని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన చంద్రబాబు తన పర్యటనను కొనసాగిస్తున్నారు.

English summary

Chandrababu is touring flood-affected areas, fires on jagan govt. Chandrababu lamented that there were cries of flood victims and compliments to Jagan in the assembly. Chandrababu said the floods were a human error and demanded a judicial inquiry.