యువత కోసం కఠిన నిర్ణయం తీసుకోబోతున్న చంద్రబాబు?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్ర‌బాబునాయుడు ప్ర‌స్తుతం ప్ర‌తిరోజు నియోజ‌క‌వ‌ర్గాల ఇన్ఛార్జిల‌తో స‌మావేశ‌మ‌వుతున్నారు. ఆయా స్థానాల్లో స‌ర్వేల‌ద్వారా తెప్పించుకున్న వివ‌రాల‌ను వారిముందు ఉంచి ప‌నితీరు బాగోలేనివారిని సున్నితంగా మంద‌లిస్తున్నారు. మ‌రికొంద‌రిపై ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు. రానున్న ఎన్నిక‌ల్లో 70 శాతం సీట్లు యువ‌త‌కు ఇస్తామ‌ని చంద్ర‌బాబు ప్ర‌క‌టించిన సంగ‌తి తెలిసిందే. యువ‌త‌కు అవ‌కాశం క‌ల్పించాలంటే నియోజ‌క‌వ‌ర్గాల‌కు ఇన్‌ఛార్జిల‌ను మార్చాల్సి ఉంటుంది.

English summary

It is known that Chandrababu has announced that 70 percent of the seats will be given to the youth in the upcoming elections.To give opportunities to the youth, the in-charges of the constituencies have to be changed.