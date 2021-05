కర్నూలు నేతలతో చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫెరెన్స్.!తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై చర్చ.!

Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

కర్నూలు/హైదరాబాద్ : తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై టీడిపి జాతీయ అధ్యక్షుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు కర్నూలు జిల్లా నేతలతో సంప్రదింపులు జరిపారు. టీడిపి నాయకుల అరెస్టులతో తలెత్తిన అంశాలపై చంద్రబాబు నాయకులతో చర్చించారు. బిసి జనార్ధన్ రెడ్డి అరెస్టు పై కర్నూలు నాయకులతో టెలీకాన్ఫెరెన్స్ నిర్వహించారు. టిడిపి నాయకులపై అక్రమ కేసులు పెట్టి వేధించడమే వైసీపీ ప్రభుత్వం పనిగా పెట్టుకుందని, జనార్ధన్ రెడ్డి ఇంటిపైకి దాడి చేయడానికొచ్చి జనార్ధన్ రెడ్డిపైనే కేసులు పెట్టడం ఎంతవరకు సమంజసమని చంద్రబాబు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు.

English summary

TDP national president Nara Chandrababu Naidu held consultations with Kurnool district leaders on the latest political developments. Chandrababu discussed with the leaders the issues arising out of the arrests of the TDP leaders.