వివాదాస్పద విలీన మండలాల్లో చంద్రబాబు పర్యటన; వరద బాధితులకు పరామర్శ; ఆసక్తికర చర్చ!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు జూలై 28 నేటి నుండి మరో విడత వరద పర్యటనను కొనసాగించనున్నారు. విలీన మండలాల్లో ఆయన రెండు రోజుల పాటు పర్యటించి వరద బాధితులను పరామర్శిస్తారు. గత వారం రోజుల పాటు ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో పర్యటించి బాధితులను కలిసి వారికి తెలుగుదేశం పార్టీ అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చిన చంద్రబాబు, అప్పుడే వరద ప్రభావిత విలీన మండలాల్లో పర్యటనలు చెయ్యాలని భావించారు. కానీ వరద ఉధృతి ఎక్కువగా ఉండటంతో అప్పుడు పర్యటన విరమించుకున్నారు. ఇప్పుడు చంద్రబాబు విలీన మండలాల్లో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆసక్తికరంగా మారింది.

English summary

Chandrababu is on a two-day tour of the controversial merger areas. The flood victims will be visited in many mandals of AP and Telangana. This will lead to an interesting discussion on his visit.