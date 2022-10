జగన్ ట్రాప్ లో చిక్కుకున్న చంద్రబాబు..!?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి జగన్ ట్రాప్ లో పూర్తిగా చిక్కుకున్నారని సీనియర్ రాజకీయవేత్తలు, పలువురు రాజకీయ విశ్లేషకులు సైతం అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఒక అంశంపై నిరసనలు, పోరాటాన్ని ప్రారంభించిన టీడీపీ దాన్ని అర్థంతరంగా వదిలేసి మరో అంశంపై పోరాడేందుకు వెళుతోందని, రాజకీయంగా పూర్తిస్థాయిలో సమస్య పరిష్కారమయ్యేవరకు పోరాటం చేయలేకపోతోందని భావిస్తున్నారు. ఇందుకు ఉదాహరణగా ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం పేరు మార్పు అంశాన్ని చూపిస్తున్నారు.

English summary

Senior politicians and many political analysts are also of the opinion that Telugu Desam Party leader Chandrababu is completely caught in the trap of Chief Minister Jagan.