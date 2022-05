Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీ మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ ప్రభుత్వం వేధిస్తున్నదంటూ ఆరోపిస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వైసిపి ప్రభుత్వం తనపై అక్రమంగా కేసులు బనాయిస్తున్నదని ఆరోపిస్తూ ప్రైవేటు కేసు దాఖలు చేశారు చింతమనేని ప్రభాకర్. ఈ మేరకు ఏలూరు కోర్టులో ఏపీ ప్రభుత్వం పై కేసు దాఖలు అయినట్టుగా తెలుస్తోంది.

English summary

A private case has been filed by tdp leader chintamaneni prabhakar against Jagan mohan reddy, Sajjala ramakrishna reddy, and former dgp Gautam Sawang and other police officers as they wanted to kill him. The court will hold a hearing on this.