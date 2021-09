నా ఎన్ కౌంటర్ కు కుట్ర .. సజ్జల ఆదేశాలతోనే : చింతమనేని సంచలన ఆరోపణ, వారిపై ఫిర్యాదు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

విశాఖ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో అనుమానాస్పదంగా సంచరిస్తున్నాడని టీడీపీ నేత, దెందులూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ ను అరెస్ట్ చేసి, స్టేషన్ బెయిల్ పై విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో చింతమనేని ప్రభాకర్ ఏపీ పోలీసులపై, వైసీపీ నేతలపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. తాను తిరిగి వస్తానని అనుకోలేదని, తనను ఎన్ కౌంటర్ చేయడానికి ప్లాన్ చేశారని, ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఆదేశాలతోనే తన హత్యకు ప్రణాళికలు రచించారని ఆయన సంచలన ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఫిర్యాదు కూడా చేశారు.

It is learned that TDP leader and former Denduluru MLA Chintamaneni Prabhakar was arrested and released on station bail on suspicion of roaming in the Visakhapatnam agency area. Prabhakar has been making harsh remarks against the AP police and YCP leaders over the order. He has made sensational allegations that he did not expect to return, planned to encounter him and planned his assassination on the orders of government adviser Sajjala Ramakrishnareddy. Complaints have also been made to this extent.