నేటితో సమస్యలకు శుభం కార్దు - చిరంజీవి : ఏపీలో ఫిలిం సిటీ : జగన్ వద్దకు సినీ ప్రమఖులు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

కాసేపట్లో సీఎంతో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు భేటీ కానున్నారు. హైదరాబాద్ బేగంపేట నుంచి చిరంజీవి టీం ప్రత్యేక విమానంలో గన్నవరంకు బయల్దేరారు. సీఎం జగన్ తో సమావేశం పైన గన్నవరానికి బయల్దేరే ముందు మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్పందించారదు. ఈ సమావేశం ద్వారా పూర్తిగా సినీ పరిశ్రమకు సంబంధించి అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం వస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేసారు. ఇదే సమయంలో ఈ సమావేశం ద్వారా ఎండ్ కార్డు పడుతుందని చిరంజీవి ఆశాభావం వ్యక్తం చేసారు. చిరంజీవి టీంలో నాగార్జున..మహేష్ బాబు..ప్రభాస్..రాజమౌళి.. కొరటాల శివ..నారాయణ మూర్తి వంటి ప్రముఖులు ఉన్నారు.

English summary

Chiranjeevi who is in vijayawada to meet CM Jagan said that all the turbulence will end and there will be a filmcity in AP too.