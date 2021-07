"MAA" వివాదం పీక్‌: "మెగా" జడ్జిమెంట్ రెడీ: సీనియర్లతో చిరు బిజీబిజీ..!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

"మా" ఎన్నిక వ్యవహారం ఇప్పుడు సాధారణ ఎన్నికల తరహాలో ట్విస్టుల మీద ట్విస్టులు తీసుకుంటోంది. అధ్యక్ష బరిలో నిలుస్తున్నానంటూ అయిదుగురు అభ్యర్ధులు ముందుకొచ్చారు. ప్రకాశ్ రాజ్ ఏకంగా తన ప్యానెల్ ను సైతం ప్రకటించారు. మెగా సోదరుడు నాగబాబు పూర్తిగా ప్రకావ్ రాజ్ కు మద్దతుగా ఉన్నారు. మెగా బ్రదర్స్ లో చిరంజీవి మూడ్ ఏంటనేది ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. కానీ, "మా" లో జరుగుతన్న పరిణామాల పైన మాత్రం ఆయన ఆవేదనతో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇదే సమయంలో..ఒక పరిష్కార మార్గం సైతం సిద్దం చేసినట్లు చెబుతున్నారు.

English summary

MAA Elections controversy is in peak stage. ALl are waiting for Chiranjeevi decision to end this issue. MEgastar may come with new decision shortly.