సీఎం జగన్-మెగాస్టార్ భేటీకి బ్రేకులు ఎక్కడ : సాయిరెడ్డితో చిరు ఏం చెప్పారు : ఓపెన్ ఆ వ్యాఖ్యల వెనుక..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ముఖ్యమంత్రి జగన్...మెగాస్టార్ చిరంజీవి నాయకత్వంలో సినీ పెద్దల సమావేశం ఎందుకు వాయిదా పడుతోంది. గత నెలలో జరగాల్సిన సమావేశం ఇప్పటి వరకు ఎందుకు జరగలేదు. ఏపీలో సినీ ఇండస్ట్రీ సమస్యల మీద ఇప్పటికే మెగాస్టార్ టీం సీఎం జగన్ ను కలిసింది. ఆ సమయంలో ప్రస్తావించిన అంశాల పైన తాము సానుకూలంగా స్పందించామని ఏపీ ప్రభుత్వం చెబుతోంది. ఇప్పటికే చిరంజీవి రెండు సార్లు సీఎం జగన్ ను కలిసారు. తొలి సారి కలిసిన సమయంలోనే పరిశ్రమ అంశాలను ప్రస్తావించగా..మీరే లీడ్ తీసుకొని పరిశ్రమలోని పెద్దలను తీసుకురండి..ఖచ్చితంగా పరిష్కరిద్దాం...అంటూ సీఎం జగన్ హామీ ఇచ్చారు.

English summary

When will be the meeting of CM Jagan and Chiranjeevi will take place. last night Chiranjeevi open appeal to Cm Jagan on industry problems.