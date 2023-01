ముఖ్యమంత్రి జగన్ చెబితే మాకేంటి? అంతా మా ఇష్టం??

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చి మూడున్నర సంవత్సరాలు పూర్తవుతోంది. ముఖ్యమంత్రి అయిన కొత్త నుంచి ఇప్పటివరకు వినోదమనేది ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉండాలని, థియేటర్లలో అత్యధి ధరలు పెట్టి పేదలను, మధ్యతరగతిని సినిమాలకు దూరం చేయవద్దని సినీ పరిశ్రమకు చెందిన పెద్దలను కోరారు. వారంతా సరే అన్నారు.

English summary

He asked the bigwigs of the film industry to make it accessible to all people and not to alienate the poor and the middle class from cinemas by setting high prices in theatres.