నా కష్టంలో అండగా నిలిచారు- నిందలను ఆపాదిస్తున్నారు : జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ వ్యాఖ్యలు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో సీజేఐ జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ మూడు పర్యటన ముగిసింది. పలు సమావేశాల్లో ఆయన బిజీగా గడిపారు. ఇక, పర్యటనలో భాగంగా.. బెజవాడ బార్‌ అసోసియేషన్‌ ఆధ్వర్యంలో సీజేఐ సన్మాన కార్యక్రమం జరిగింది. ఆ సమయంలో సీజేఐ పలు అంశాలను ప్రస్తావించారు. తాను కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా అనేక బార్‌ అసోషియేషన్లు, బార్‌ కౌన్సిళ్లు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి తన తరఫున నిలిచాయని చెప్పుకొచ్చారు. వారి అండదండలు, మద్దతు, సహకారంతోనే ఈ రోజు ఈ స్థాయికి చేరుకున్నాననే విషయాన్ని ఎన్నడూ మరువలేనన్నారు.

English summary

CJI NV Ramana commented that many bar associations and bar councils across the country came forward voluntarily and stood by him during his difficult times.