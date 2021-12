అమరావతికి సుప్రీం ప్రధాన న్యాయమూర్తి - ఏపీలో మూడు రోజుల పర్యటన : స్వగ్రామానికి రాక..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ మూడు రోజుల పాటు ఏపీలో పర్యటించనున్నారు. ఆయన ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తరువాత మూడు రోజుల పాటు ఏపీలో పర్యటించటం దాదాపుగా ఇదే తొలి సారి. జస్టిస్ రమణ పలు మార్లు తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం కోసం వచ్చారు. అదే విధంగా డాలర్ శేషాద్రి మరణం సమయంలోనూ తిరుపతికి వచ్చి ఆయనకు నివాళి అర్పించారు. ఇక, ఇప్పుడు జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ ఈ నెల 24వ తేదీ నుంచి 26వ తేదీ వరకు ఏపీలో పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నారు.

English summary

CJI NV Ramana three days tour in AP from 24th of this month. CJI visit his own village and participate in Judicial officers conference in Amaravati.