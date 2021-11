మూడు సీట్లు వైసీపీకే - ఒకటి కడప..మరొకటి శ్రీకాకుళం : జాబితా ప్రకటనకు రంగం సిద్దం..!!

Andhra Pradesh

ఏపీలో ఎమ్మెల్సీ ఆశావాహుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఎమ్మెల్యే కోటాలో ఎమ్మెల్సీ స్థానాల భర్తీకి రంగం సిద్దమైంది. ఎన్నికల సంఘం ఎమ్మెల్యే కోటాలో మూడు ఎమ్మెల్సీ స్థానాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇప్పటికే పదవీ విరమణ చేసిన వైసీపీ నుంచి డీసీ గోవింద రెడ్డి..బీజేపీ నుంచి సోము వీర్రాజు..టీడీపీ నుంచి అహ్మద్ షరీష్ స్థానంలో కొత్త వారి నియామకం పైన పార్టీ అధినేత..ముఖ్యమంత్రి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నెల 9వ తేదీ నుంచి నామినేషన్ల స్వీకరణ కార్యక్రమం ప్రారంభం కానుంది.

CM Jagan almost finalised the Three mlc candidates to be filled in mla quota.on 8th of this month offical announcement will be made.