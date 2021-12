సీఎం జగన్ పుట్టినరోజు.. దేశంలోనే తొలి ఆర్గానిక్ ఆర్ట్ జగన్ ముఖచిత్రం; ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి అభిమానం

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి పుట్టినరోజు సందర్భంగా వైసీపీ నేతలు వేడుకలు జరుపుకుంటున్నారు. జగన్ జన్మదిన వేడుకలు ఆ పార్టీ నేతలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఎవరికి వారు జగన్ పై తమకు ఉన్న ప్రత్యేకమైన అభిమానాన్ని తెలియజేసేలా వినూత్న కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టారు.

జగన్మోహన్ రెడ్డి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్న నేతలు రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాంతాలలో రక్తదాన శిబిరాలను ఏర్పాటు చేశారు. భారీ ర్యాలీలు నిర్వహిస్తున్నారు. మరి కొందరు అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అంతేకాదు పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే విధంగా పెద్ద ఎత్తున మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాలను చేపట్టారు.

On the occasion of CM Jagan birthday, MLA Chevireddy Bhaskar Reddy created the photo of Jagan at the CM's camp office through the first organic art farming in the country. There by expressing his admiration.