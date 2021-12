సీఎం జగన్ పుట్టినరోజు: టీడీపీనేతల సరికొత్త డిమాండ్లు; సోమిరెడ్డి, అనిత ఆసక్తికర విజ్ఞప్తులు!!

Andhra Pradesh

ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి జన్మదినం సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జగన్ అభిమానులు, వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు. ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ జగన్ జన్మదిన వేడుకలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఎవరికి వారు తమ అభిమానాన్ని జగన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా చాటుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాలు, రక్త దాన శిబిరాలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక సోషల్ మీడియాలో జగన్ కు శుభాకాంక్షలు వెల్లువగా మారాయి. దేశ ప్రధాని నరేంద్రమోదీతో పాటు పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు, చిరంజీవి, మహేష్ బాబు వంటి సినీ ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

English summary

On the occasion of AP CM Jagan birthday, TDP leaders are targeting Jagan in an innovative way. On his birthday Jagan is appealing to do good deeds. Somireddy is demanding free sand and Anita is demanding a ban on alcohol.