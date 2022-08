సీఎం జగన్ - చంద్రబాబు- పవన్ ఒకే వేదిక పైకి : మంత్రి రోజా అక్కడే : ఫేస్ టు ఫేస్..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ముఖ్యమంత్రి జగన్ - టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఇద్దరూ ఒకే వేదిక మీదకు వస్తున్నారు. వీరిద్దిరతో పాటుగా పవన్ కళ్యాణ్ సైతం అక్కడికే రాబోతున్నారు. ఇప్పుడు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలకమైన ఈ ముగ్గురు కీలక నేతలు ఇలా ఒకే వేదిక మీదకు రానుండటం రాజకీయంగా ఆసక్తి కరంగా మారుతోంది. స్వాతంత్ర్య వజ్రోత్సవాల వేళ..ఈ అరుదైన కలయిక జరగబోతోంది. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం నాడు గవర్నర్ రాజ భవన్ వేదికగా ఎట్ హోం నిర్వహించటం ఆనవాయితీ.

English summary

state top political leaders to come on to one platoform on the occassion of At home at Raj BHaan, Governor invited leaers for this event.