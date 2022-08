సీఎం జగన్ దృష్టిలో 25 మంది ఎమ్మెల్యేలు??

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఏపీ ముఖ్య‌మంత్రి వైఎస్ జ‌గ‌న్మోహ‌న్‌రెడ్డి రానున్న ఎన్నిక‌ల కోసం ఇప్ప‌టినుంచే స‌మాయ‌త్త‌మ‌వుతున్నారు. ఎన్నిక‌ల‌కు ఇంకా ఏడాదిన్న‌ర స‌మ‌యం ఉన్న‌ప్ప‌టికీ రెండోసారి పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చేందుకు క‌స‌ర‌త్తులు ప్రారంభించారు. ముంద‌స్తు ఎన్నిక‌ల‌కు సంబంధించి ఈ ఏడాది చివ‌ర‌లో ఒక స్ప‌ష్ట‌త రావ‌చ్చ‌ని భావిస్తున్నారు. అధికార పార్టీతోపాటు ప్ర‌తిప‌క్ష తెలుగుదేశం, జనసేన కూడా ముంద‌స్తు వ‌స్తే ఎదుర్కోవ‌డానికి ప్ర‌ణాళిక‌లు సిద్ధం చేసుకుంటోంది.

English summary

The parties have revealed that there will be 25 MLAs mentioned above out of total 175 constituencies across the state and Jagan is going to hold a meeting with those 25 separately.