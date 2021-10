వైసీపీ కొత్త ఎమ్మెల్సీలెవరు - సీఎం అనూహ్య నిర్ణయాలతో : కేబినెట్ విస్తరణ వేళ- వీరికి ఖాయమంటూ..!!

Andhra Pradesh

ఏపీలో పెద్దల సభకు కొత్త ఎంపిక అయ్యేది ఎవరు. ఎవరికి అవకాశం దక్కనుంది. ఇప్పుడు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ తన కేబినెట్ ను పూర్తి స్థాయిలో ప్రక్షాళన చేసేందుకు సిద్దం అవుతున్నారు. మొత్తం మంత్రుల ను తప్పించి..కొత్త వారితో ఎన్నికలకు సిద్దం కావాలనే ఆలోచనలు చేస్తున్నారు. దీనికి ముందుగానే ఇప్పుడు శానన మండలిలో ఖాళీలను భర్తీ చేయాల్సి ఉంది. చాలా రోజులుగా ఖాళీలు ఉన్నా.. స్థానిక సంస్థల కోటా నుంచి కావటంతో..ఎన్నికల ఫలితాల వరకు నిరీక్షించాల్సి వచ్చింది. అదే సమయంలో కరోనా కారణంగా ఎన్నికల సంఘం సైతం ఎమ్మెల్సీల ఎన్నికలను వాయిదా వేస్తూ వచ్చింది.

It seems that CM Jagan is making unpredictable decisions regarding the selection of new members to be sent to the council.