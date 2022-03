వైసీపీ నుంచి రాజ్యసభకు ఆదానీ సతీమణి..!! బొత్సా సైతం : మిగిలిన ఇద్దరూ వీరే..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

వైసీపీ నుంచి రాజ్యసభకు వెళ్లే నలుగురు ఎవరు. సీఎం జగన్ ఎవరి వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. సామాజిక సమీకరణాల్లో భాగంగా ఎవరిని ఎంపిక చేయనున్నారు. ఇప్పుడు వైసీపీలో ఇది ఆసక్తి కర చర్చకు కారణమవుతోంది. అయితే, వైసీపీ నుంచి రాజ్యసభకు నలుగురు ఎంపిక కానున్నారు. ఆ నలుగురి పైన సీఎం ఒక స్పష్టతతో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఏపీ నుంచి జూన్ 21తో నలుగురు రాజ్యసభ సభ్యులు పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. ఈ ఎన్నికకు సంబంధించి ఈ నెలాఖరులో నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది.

English summary

is reported to have been allotted to an industrial giant rajyaabha seat from YSRCP, Four members get chance from the party