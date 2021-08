మూడు రాజధానులకు దూరంగా జగన్..!! స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం నాడు : ఆ నిర్ణయం వెనుక..!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

దేశ వ్యాప్తంగా 75వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఏపీలోనూ అదే తరహాలో కొనసాగుతున్నాయి. ఏపీ ప్రభుత్వం విజయవాడలో స్వాత్రంత్య దినోత్సవ వేడుకలను నిర్వహించింది. సీఎం జగన్ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి కీలక ప్రసంగం చేసారు. తన ప్రభుత్వం ఈ 26 నెలల కాలంలో అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలను చేపట్టి.. ప్రజారంజకమైన పాలనను అందిస్తున్నామని జగన్ చెప్పుకొచ్చారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనార్టీలకు మేలు జరిగేలా ప్రభుత్వం చూస్తోందన్నారు. వ్యవసాయ రంగంపై రూ. 83 వేల కోట్లు వ్యయం చేశామన్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా జగన్ తెలిపారు.

English summary

CM Jagan did not mention three capital issue in his indepenedence day speech became key discussion. JAgan indirectly said about his intention behind development