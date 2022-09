టీడీపీ హయాంలో పెట్టిన ఏసీబీ కేసులపై సీఎం జగన్ కీలకనిర్ణయం; రివ్యూకి హైపవర్ కమిటీ!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికారం చేపట్టిన నాటి నుండి అనేక సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ, ప్రతిపక్షాలు ఎన్ని విమర్శలు చేసినా వెనక్కి తగ్గకుండా ముందుకు వెళుతున్న ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి తాజాగా మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. గతంలో టీడీపీ హయాంలో ఉద్యోగుల పై పెట్టిన ఏసీబీ కేసులపై జగన్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

English summary

CM Jagan took a key decision regarding the ACB cases filed during the TDP regime. A High Power Committee was appointed to review the ACB cases filed from 2014 to 2019.