వరద సాయంగా రూ.1000 కోట్లు ఇవ్వండి - రూ 6,054 కోట్ల నష్టం జరిగింది : ప్రధాని-షా లకు సీఎం జగన్ లేఖలు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో కురిసిన భారీ వర్షాలు..వరదల కారణంగా జరిగిన నష్టం గురించి విరిస్తూ ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రధాని మోదీ.. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాకు వేర్వేరుగా లేఖలు రాసారు. భారీ వర్షాలకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ తీవ్రంగా నష్టపోయిందని వివరించారు. తక్షణ సాయంగా రూ.1000 కోట్లు రాష్ట్రానికి మంజూరు చేయాలని కోరారు. వరద నష్టం అంచనాకు కేంద్ర బృందాన్ని పంపాలని కోరిన సీఎం..నాలుగు జిల్లాల్లో అసాధారణంగా 255 శాతం మేర అధిక వర్షపాతం నమోదైందని పేర్కొన్నారు. చాలాచోట్ల 20 సెం.మీ. కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం కురిసిందని చెప్పుకొచ్చారు.

English summary

Chief Minister Jagan has written letters to Prime Minister Narendra Modi and Amit Shah asking them to provide Rs 1,000 crore as immediate relief to the state.