సీఎం జగన్ కొత్త ఫార్ములా - వర్కౌట్ అయితే తిరుగే లేదు : ఆట మొదలైంది..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ముఖ్యమంత్రి జగన్ వచ్చే ఎన్నికల కోసం కొత్త ప్రణాళిలు సిద్దం చేస్తున్నారు. ప్రతిపక్షాల ఓట్ బ్యాంక్ కు గండి కొట్టే వ్యూహాలకు పదును పెడుతున్నారు. తటస్థ ఓటర్లను ఓన్ చేసుకొనే ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారు. ప్రతిపక్షాలు మూకుమ్మడిగా జగన్ లక్ష్యంగా కలిసి పని చేయటానికి రంగం సిద్దం చేస్తున్నాయి. ఇదే సమయంలో సీఎం జగన్ సత్యసాయి జిల్లా వేదికగా ఎవరెన్ని కుట్రలు చేసినా తాను ఎదుర్కొంటానని స్పష్టం చేసారు. ఇక, ఇప్పటికే వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలుపు కోసం వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తున్న సీఎం జగన్..తన పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను ప్రజల్లోకి పంపారు. అదే సమయంలో ఎమ్మెల్యేల పైన ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేస్తున్నారు.

English summary

CM Jagan had focused on the next elections where he would implement new strategy by giving tickets to the bureaucrats.