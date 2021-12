సీఎం జగన్ సెల్ఫీ వైరల్ - లోకేశ్ రియాక్షన్ : వరద బాధితుల పరామర్శలో పరిహాసమా..!!

Andhra Pradesh

ముఖ్యమంత్రి జగన్ తో సెల్ఫీ తీసుకోవటం కోసం అనేక మంది పోటీ పడతారు. పాదయాత్ర నుంచి సీఎం అయిన తరువాత కూడా సీఎంతో పలువురు సెల్ఫీల కోసం ప్రయత్నించటం సాధారణంగా జరిగేది. కానీ, స్వయంగా ముఖ్యమంత్రే సెల్ఫీ తీస్తే..అదే ఇప్పుడు జరిగింది. అందుకే ఆ సెల్ఫీ ఇప్పుడు వైరల్ అయింది. ముఖ్యమంత్రి జగన్ వదర ప్రభావిత జిల్లాల్లో పర్యటనకు వెళ్లారు. గన్నవరం నుంచి కడపకు విమానం లో వెళ్లిన సీఎం జగన్..అక్కడి నుంచి హెలికాఫ్టర్ లో రాజంపేట బయల్దేరారు.

CM Jagan who was on a visit to the flood affected districts took a selfie in the chopper along with Mithun Reddy and Adimulapu Suresh that has gone viral