జగన్ నిర్ణయం సాహసమే - సీనియర్ మంత్రులను తప్పిస్తే : ముప్పు పొంచి ఉందా-టైం కోసం చంద్రబాబు...!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

సీఎం జగన్ సమర్ధతకు మరో పరీక్ష సిద్దం అవుతోంది. తన పట్టు నిలుపుకొనే ప్రయత్నాల్లో..కొత్త వ్యూహాలు సిద్దం చేస్తున్నారు. ఫలితం ఎలా ఉన్నా.. తన నిర్ణయాలను మాత్రం మార్చుకోవటానికి ఇష్ట పడరు. ఇప్పుడు తీసుకుంటున్న మరో నిర్ణయం సైతం రాజకీయంగా..వ్యక్తిగతంగా జగన్ పైన ఎటువంటి ప్రభావం చూపిస్తుందనే చర్చకు కారణమవుతోంది. రెండున్నారేళ్ల పాలన పూర్తి చేసుకుంటున్న జగన్ మరో సాహసం చేయటానికి సిద్దమవుతున్నారు. గతంలో ఎన్టీఆర్ ఒకే సారి తన కేబినెట్ లోని అందరు మంత్రులను తప్పించి అప్పట్లో రాజకీయంగా చరిత్ర సృష్టించారు.

English summary

AP CM Jagan had taken a bold decision to remove the senior ministers from his cabinet where the analysts sense some negative impact and turn an advantage to TDP Chief Chandrababu.