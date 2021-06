సీఎం జగన్ షాకింగ్ డెసిషన్ : బాబాయ్ పొలిటికల్ ఫ్యూచర్ ఏంటి : టీటీడీకి స్పెసిఫైడ్ కమిటీ ...!!

Andhra Pradesh

ప్రతిష్ఠాత్మక తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నూతన ఛైర్మన్..బోర్డు వ్యవహారంలో సీఎం జగన్ ఊహించని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. జగన్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తరువాత 2019 జూన్ 21 టీటీడీ నూతన ఛైర్మన్ గా వైవీ సుబ్బారెడ్డిని నియమిస్తూ నిర్ణయించారు. ఆ తరువాత మూడు నెలలకు జంబో బోర్డును ఏర్పాటు చేసారు. ఈ నెల 21వ తేదీతో రెండేళ్ల కాలం ముగియటంతో..కొత్త బోర్డు ఏర్పాటు పైన చర్చ మొదలైంది. ఈ సమయంలోనే కొత్త బోర్డు ఏర్పాటు పైన చర్చ మొదలైంది. పలువురి ఆశావాహుల పేర్లు తెర పైకి వచ్చాయి.

English summary

CM Jagan appointed specified committee for TTd in place of board. news speculated that Subba reddy may continue fo some more time as TTD chairman. But, CM decided to form new board for TTD