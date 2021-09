భరత్ - రాజా కు సీఎం జగన్ ఫైనల్ వార్నింగ్-పరిణామాలు వేరేగా ఉంటాయి : పార్టీకి ఎవరైనా నష్టం చేస్తే ..!!

Andhra Pradesh

ఎంపీ భరత్ వర్సెస్ ఎమ్మెల్యే రాజా వివాదాల పైన ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఒక రేంజ్ లో ఫైర్ అయినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. మీ ఇద్దరికీ పార్టీలో కీలక బాధ్యతలు ఇచ్చాం. భరత్ తొలి సారి ఎంపీ అయినా పార్టీ లోక్ సభ పార్టీ విప్ గా అవకాశం దక్కింది. రాజా కు కాపు కార్పోరేషన్ ఛైర్మన్ వంటి పోస్టు వచ్చింది. మీరిద్దరూ ఏం చేస్తున్నారు...మీరు బాధ్యత కలిగిన పదవుల్లో ఉన్నారనే విషయం మర్చిపోతున్నారా.. పార్టీని ఏం చేద్దామనుకుంటున్నారా.. పార్టీకి - ప్రభుత్వానికి నష్టం చేసే విధంగా వ్యవహరిస్తే ఎవరినైనా సరే ఉపేక్షించేది లేదు..అంటూ సీఎం జగన్ ఫైర్ అయినట్లు తెలుస్తోంది.

CM Jagan had warned MP Bharath and MLA Raj who were in rift with each other for quite sometime.