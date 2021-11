అమిత్ షా సమావేశానికి దూరంగా సీఎం కేసీఆర్..!! జగన్ తో సమస్యా - బై పోల్ ఎఫెక్టా..!!

Andhra Pradesh

తెలంగాణలో రాజకీయ సమీకరణాలు మారిపోతున్నాయి. హుజూరాబాద్ బై పోల్ తరువాత ఒక్క సారిగా సీఎం కేసీఆర్ కేంద్రం పైన యుద్దం ప్రకటించారు. వడ్లు కొనుగోలు అంశంలో కేంద్రాన్ని నిలదీసారు. వెంటాడుతానని ప్రకటించారు. బీజేపీ తెలంగాణ అధ్యక్షుడిని టార్గెట్ చేసారు. నిత్యం మీడియా సమావేశాలు ఉంటాయని స్పష్టం చేసారు. కానీ, సడన్ గా కామ్ అయిపోయారు. కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి... గజేంద్ర షెకావత్ సీఎం లక్ష్యంగా వ్యాఖ్యలు చేసినా... మంత్రి హరీష్ స్పందించారు. ఇక, అధికార టీఆర్ఎస్ కేంద్రంలోని బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా రైతు దీక్షలు చేసింది.

CM KCR has restrained himself from attending the southern states council meet that is to be held on sunday at Tirupati. Union Minister Amit Shah is holding this meet.