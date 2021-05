ఏపీలో 16 హెల్త్ హబ్స్-ఎక్కడికక్కడ నాణ్యమైన వైద్యం-సీఎం జగన్ కీలక నిర్ణయం-అధికారులకు ఆదేశాలు

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్‌మోహన్ రెడ్డి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఆరోగ్య సంక్షోభం ఎదురైనా ఎదుర్కొనేలా రాష్ట్రంలో 16 హెల్త్ హబ్‌లను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. దీంతో ఎక్కడికక్కడే ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్యం అందడంతో పాటు... వ్యయ,ప్రయాసలకు ఓర్చి హైదరాబాద్,బెంగళూరు లాంటి పెద్ద నగరాలకు వెళ్లాల్సిన భారం తప్పనుంది. రాష్ట్రంలో కోవిడ్ పరిస్థితులపై శుక్రవారం(మే 28) నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశం సందర్భంగా సీఎం జగన్ ఈ నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.

English summary

Andhra Pradesh Chief Minister YS Jaganmohan Reddy took a key decision. It has been decided to set up 16 health hubs in the state to deal with any health crisis in the future. With this, besides providing quality medical care to the people everywhere ... the burden of going to big cities like Hyderabad and Bangalore would be avoided.